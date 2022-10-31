БФ Ігоря Гуди «Твори добро» продовжує працювати на волонтерському фронті

Волонтерський рух в Україні безперервно працює пліч-о-пліч з нашими військовими та цивільними уже понад вісім місяців, допомагаючи пережити найскладніші часи боротьби з російськими окупантами. Волонтери БФ Ігоря Гуди «Твори добро» не втомлюються дякувати партнерам з Іспанії, які протягом військових дій у нашій державі, передають для потреб українців необхідну гуманітарну допомогу.

Понад шістнадцять тон гуманітарного вантажу прибуло на волонтерський склад благодійного фонду у Тернопіль. Медикаменти, продукти харчування, теплий одяг для військових та цивільних, спальні мішки, засоби гігієни уже готують до відправлення в гарячі точки України нашим хлопцям на передову та мирним мешканцям у містечка та села, які найбільше потребують допомоги зараз.

Благодійний фонд Ігоря Гуди «Твори добро» дякує за допомогу:

AURA Asociación Ucraniana de residentes en Aragón (АУРА Асоціація Українських резидентів в Арагоні)

SEPLA_Ayuda Foundation (Фонд СЕПЛА Аюда)

Khrystyna Sloyik, abogada (адвокат Христина Слоїк з Барселони)

Ліна Прокопів, Руслан Щирба та волонтерам благодійного фонду

Слава Україні! Слава нашим Героям!