17:20 | 31.10.2022
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Політика 

БФ Ігоря Гуди «Твори добро» продовжує працювати на волонтерському фронті

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Волонтерський рух в Україні безперервно працює пліч-о-пліч з нашими військовими та цивільними уже понад вісім місяців, допомагаючи пережити найскладніші часи боротьби з російськими окупантами. Волонтери  БФ Ігоря Гуди «Твори добро» не втомлюються дякувати партнерам з Іспанії, які протягом військових дій у нашій державі, передають для потреб українців необхідну гуманітарну допомогу.

Понад шістнадцять тон гуманітарного вантажу прибуло на волонтерський склад благодійного фонду у Тернопіль. Медикаменти, продукти харчування, теплий одяг для військових та цивільних, спальні мішки, засоби гігієни уже готують до відправлення в гарячі точки України нашим хлопцям на передову та мирним мешканцям у містечка та села, які найбільше потребують допомоги зараз. 

Благодійний фонд Ігоря Гуди «Твори добро» дякує за допомогу:

  • AURA Asociación Ucraniana de residentes en Aragón (АУРА Асоціація Українських резидентів в Арагоні)
  • SEPLA_Ayuda Foundation (Фонд СЕПЛА Аюда)
  • Khrystyna Sloyik, abogada (адвокат Христина Слоїк з Барселони)
  • Ліна Прокопів, Руслан Щирба та волонтерам благодійного фонду

Слава Україні! Слава нашим Героям!

 

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