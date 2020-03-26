У Тернополі заклали камінь під пам’ятник Святій Покрові

Монумент виготовлять із бронзи, він матиме висоту до трьох метрів.

Минулого тижня на території Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини перед його входом закладено камінь під майбутній пам’ятний знак «Свята Покрова – опікунка українського війська».

Покрова Пресвятої Богородиці є однією з найбільш пошанованих традицій в історії українського народу як християнський символ – оберіг захисту та порятунку від ворогів, як духовне джерело громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та жертовності усіх поколінь українців, завдяки чому в кінці XX століття було змінено хід історії Української держави. Саме тому День Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, вже у Незалежній Україні став Днем захисника України, Днем українського козацтва та Днем української повстанської армії.

Місце під майбутній пам’ятник, як виявилось, вибрано не випадково.

– Пам’ятний знак «Свята Покрова – опікунка українського війська» буде встановлено на території Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини, який у своїй діяльності поєднує усі найважливіші етапи історії національно-визвольної боротьби українського народу, в тому числі й сучасної російсько-української війни на східних теренах України, – наголосив на закладені каменя виконувач обов’язків директора музею Євген Філь.

Після офіційної частини відбулося підписання угоди між музеєм та представниками уродженця села Верб’ятин Бучацького району, колишнього громадського діяча і члена видавничого комітету «Літопис УПА» в Канаді Степана Шпака, коштом якого, згідно з заповітом, буде здійснюватись будівництво пам’ятника.

Весь монумент виготовлять із бронзи, він матиме висоту до 3-х метрів. Орієнтовна його вартість становить 60 тисяч доларів. Зауважимо, що тернопільська сторона бере на себе облаштування території та закладання фундаменту.

Відкриття пам’ятника заплановано на День незалежності, 24 серпня.

Віталій Попович



