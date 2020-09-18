У Тернополі замінять застарілі ртутні та натрієві лампи на сучасні світлодіодні світильники
У Тернополі стартував проєкт Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті»». Його метою є зниження обсягів споживання електроенергії за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.
бульв. Дмитра Вишневецького;
парк Національного відродження;
ділянка між просп. Степана Бандери на вул. Лесі Українки;
просп. Злуки;
просп. Степана Бандери;
пров. Збаразький;
вул. Бережанська;
вул. В. Сімовича;
вул. В. Стуса;
вул. Вербова;
вул. Гайова;
вул. Гайова Бічна;
вул. Галицька;
вул. Генерала М. Тарнавського;
вул. Гетьмана І. Мазепи;
вул. Гетьмана П. Орлика;
вул. Глибочанська;
вул. Дружби;
вул. Євгена Петрушевича;
вул. Зелена;
вул. Київська;
вул. Клима Савури;
вул. Кошового Івана Сірка;
вул. Лесі Українки;
вул. Лозовецька;
вул. Майдан Перемоги;
вул. Макаренка;
вул. Максима Кривоноса;
вул. Маркіяна Шашкевича;
вул. Медобірна;
вул. Медова;
вул. Миру;
вул. Митрополита Шептицького;
вул. Михайла Драгоманова;
вул. Михайла Паращука;
вул. Поліська;
вул. Рівна;
вул. Руська;
вул. Слівенська;
вул. Танцорова;
вул. Текстильна;
вул. Чалдаєва;
вул. Чумацька;
вул. Юності;
вул. Юрія Федьковича;
шляхопровід поблизу вул. Лозовецької.