У Тернополі замінять застарілі ртутні та натрієві лампи на сучасні світлодіодні світильники

У Тернополі стартував проєкт Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті»». Його метою є зниження обсягів споживання електроенергії за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.

В рамках проєкту заплановано повністю замінити застарілі ртутні та натрієві лампи на сучасні енергоефективні світлодіодні світильники вітчизняного виробництва. Завершити роботи планується на початку 2021 року. Впродовж цього часу модернізація освітлення буде проведена на близько 50-ти вулицях у місті, а саме:

бульв. Дмитра Вишневецького; парк Національного відродження; ділянка між просп. Степана Бандери на вул. Лесі Українки; просп. Злуки; просп. Степана Бандери; пров. Збаразький; вул. Бережанська; вул. В. Сімовича; вул. В. Стуса; вул. Вербова; вул. Гайова; вул. Гайова Бічна; вул. Галицька; вул. Генерала М. Тарнавського; вул. Гетьмана І. Мазепи; вул. Гетьмана П. Орлика; вул. Глибочанська; вул. Дружби; вул. Євгена Петрушевича; вул. Зелена; вул. Київська; вул. Клима Савури; вул. Кошового Івана Сірка; вул. Лесі Українки; вул. Лозовецька; вул. Майдан Перемоги; вул. Макаренка; вул. Максима Кривоноса; вул. Маркіяна Шашкевича; вул. Медобірна; вул. Медова; вул. Миру; вул. Митрополита Шептицького; вул. Михайла Драгоманова; вул. Михайла Паращука; вул. Поліська; вул. Рівна; вул. Руська; вул. Слівенська; вул. Танцорова; вул. Текстильна; вул. Чалдаєва; вул. Чумацька; вул. Юності; вул. Юрія Федьковича; шляхопровід поблизу вул. Лозовецької.