Сьогодні російський безпілотник впав на житловий будинок у Вириках, що в Люблінському воєводстві Польщі, завдавши пошкоджень даху та автомобіля, припаркованого поруч. Інцидент стався під час чергової російської атаки, коли безпілотники порушили повітряний простір Польщі.

Як повідомив заступник інспектора поліції Анджей Фійолек, уламки дрону впали на будівлю, але, на щастя, ніхто не постраждав. Водночас, значні матеріальні збитки все ж були завдані: пошкоджено дах будинку та автомобіль, припаркований поруч.

Мер Володавського повіту, Маріуш Занько, прокоментував ситуацію в ефірі Polsat News: “Ми ще не знаємо точно, чи це був сам дрон, який впав на будівлю, чи уламки. Але очевидно, що люди чули вибухи та бачили польські винищувачі в небі.”

Місцеві мешканці висловили занепокоєння після інциденту, відзначаючи наявність вибухових звуків та польотів винищувачів. Загроза безпеці громадян та пошкодження матеріальних об’єктів залишають багато питань щодо безпеки у регіоні.

Польське Оперативне командування Збройних сил відзначило, що ці дії є актом агресії, який становить серйозну загрозу для громадянської безпеки. Деякі з дронів були збиті, але питання щодо повітряної безпеки залишаються актуальними для багатьох регіонів Польщі.

Рішення влади Польщі щодо термінових заходів у зв’язку з цією ситуацією включають заклик до громадськості інформувати правоохоронні органи про будь-які виявлені дрони, щоб запобігти подібним атакам у майбутньому.

Тим часом, ситуація в Люблінському, Підкарпатському та Підляському воєводствах залишається під контролем місцевих правоохоронців та військових.

