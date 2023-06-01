18:06 | 1.06.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі запрацювало «Колесо огляду»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі в парку Національного відродження сьогодні, 1 червня, запрацював атракціон «Колесо огляду».

 Про те, що атракціон пройшов відповідні обстеження й перевірку усіх елементів, конструкцій розповів керівник КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» Микола Ткач.

 

Вартість катання на атракціоні – 40 гривень за цикл тривалістю 5 хвилин. 

 

У випадку повітряної небезпеки робота атракціону буде припинена та відвідувачі мають пройти у безпечне місце, зокрема, укриття, сховища тощо. Після відбою повітряної тривоги, якщо відвідувачі недоотримали сеанс, вони можуть відвідати атракціон ще раз із збереженим квитком.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *