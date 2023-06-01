У Тернополі запрацювало «Колесо огляду»

У Тернополі в парку Національного відродження сьогодні, 1 червня, запрацював атракціон «Колесо огляду».

Про те, що атракціон пройшов відповідні обстеження й перевірку усіх елементів, конструкцій розповів керівник КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» Микола Ткач.

Вартість катання на атракціоні – 40 гривень за цикл тривалістю 5 хвилин.

У випадку повітряної небезпеки робота атракціону буде припинена та відвідувачі мають пройти у безпечне місце, зокрема, укриття, сховища тощо. Після відбою повітряної тривоги, якщо відвідувачі недоотримали сеанс, вони можуть відвідати атракціон ще раз із збереженим квитком.