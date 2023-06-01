У Тернополі посеред вулиці патрульні забрали дитину а п’яних батьків

Днями, патрульні отримали повідомлення від небайдужої громадянки, про неналежний догляд за дитиною. Заявниця розповіла, що на вулиці Лукʼяновича група людей розпиває алкогольні напої, а поряд у візочку гучно плаче маленька дитина.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де виявили нетверезих громадян та маленьку дитину.

Патрульні заспокоїли 8-місячну дівчинку та викликали на місце події карету швидкої.

З огляду на виявлені обставини, інспектори склали на матір протокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків), винесли на громадян постанови за ч. 1 ст. 178 (Вживання алкогольних напоїв в громадському місці) КУпАП та передали дитину медикам.

Патрульні повідомили про подію працівників служби у справах дітей, які надалі зʼясовуватимуть всі обставини події.

Дитину тимчасово направили до лікувального закладу, аби переконатися, що її здоровʼю нічого не загрожує.