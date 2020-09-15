У Тернополі зараз на COVID-19 тестується набагато більше осіб, ніж на початку пандемії

Тернопільський обласний лабораторний центр збільшив свої потужності. Зараз тестується набагато більше осіб, ніж на початку пандемії. Про це повідомила головна санітарна лікарка Тернопільської області під час засідання обласного штабу для боротьби з коронавірусом 14 вересня.

«Ми розпочинали тестування з 230 осіб, а сьогодні наш рекорд 1326 досліджень. Це є багато, і поки що з таким об`ємом справляємося. Лікарі вірусологи, лікарі особливо небезпечних інфекцій, лікарі епідеміологи працюють практично без вихідних, їх робочий день зараз ненормований. У багатьох з них він закінчується о 23 години або й пізніше», – наголосила Оксана Чайчук.

Нагадаємо, за попередню добу на Тернопільщині підтверджено 353 випадки зараження вірусом COVID-19. Зареєстровано 7 летальних випадків.

Станом на 14 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 9226 випадках діагноз лабораторно підтверджений (8561випадок – дорослі, 665 випадків – діти), з них 109 летальних (1 випадок житель сусідньої області).

Видужало 4152 особи.