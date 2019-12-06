10:07 | 6.12.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільська “Нива” може припинити існування

Redaktor 2 Views Прокоментуй!

Наставник тернопільської «Ниви» Василь Малик повідомив, що клуб може припинити існування, пише Sport.ua.

 

«Чутки про наше непросте фінансове становище не безпідставні. В кінці листопада отримали зарплату тільки за серпень. Що буде далі – невідомо. Збори намітили на двадцяті числа січня.

Але якщо ситуація не зміниться в кращу сторону, не знайдуться ще спонсори, пошуками яких зайняті наші керівники, боюся, «Ниви» не буде», – сказав Малик.

Після 20-ти матчів осінньої частини сезону в активі «Ниви» 41 очко і перше місце в групі А Другої ліги.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *