Тернопільська “Нива” може припинити існування

Наставник тернопільської «Ниви» Василь Малик повідомив, що клуб може припинити існування, пише Sport.ua.

«Чутки про наше непросте фінансове становище не безпідставні. В кінці листопада отримали зарплату тільки за серпень. Що буде далі – невідомо. Збори намітили на двадцяті числа січня.

Але якщо ситуація не зміниться в кращу сторону, не знайдуться ще спонсори, пошуками яких зайняті наші керівники, боюся, «Ниви» не буде», – сказав Малик.

Після 20-ти матчів осінньої частини сезону в активі «Ниви» 41 очко і перше місце в групі А Другої ліги.