У Тернополі затримала посередника, який допомагав “порішати” з депутатами

Отримав 1100 євро неправомірної вигоди за вплив на депутатів ТМР у прийнятті рішення по землі – підозрюють тернополянина, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Тернополя в отриманні 1100 євро неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення депутатами Тернопільської міської ради минулого скликання (ч. 2 ст. 369 – 2 КК України).

Слідством встановлено, що громадянин отримав від зацікавленої особи 1100 євро за вплив на прийняття позитивного рішення депутатами Тернопільської міської ради під час голосування земельних питань на одній з сесій органу місцевого самоврядування. Йшлося про розгляд питання щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,0469 га для ведення городництва у мікрорайоні Дружба в обласному центрі. Тернополянин отримав вказані кошти до прийняття депутатами минулого скликання відповідного позитивного рішення по землі.

Розслідування здійснюють слідчі ГУНП, за оперативного супроводу працівників УСБУ в Тернопільській області.