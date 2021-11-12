На Тернопільщині раптово померла одномісячна дитина

Про смерть хлопчика на лінію “102″ повідомив фельдшер бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі приїхали на виклик до родини в селище Козова.

За словами батьків, синові ввечері стало погано, носом пішла кров. На обліку сімейного лікаря дитина не стояла, а тому вони одразу викликали швидку.

Проте лікарі, які прибули на виклик, не встигли врятувати одномісячне немовля. Причина смерті дитини стане відома після проведення судово-медичної експертизи. На тілі малюка слідів насильницької смерті експерт не виявив. Сусіди кажуть, що родина, в якій сталося нещастя, благополучна.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст.115 (природна смерть малолітньої дитини) Триває слідство.