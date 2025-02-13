У підрозділах міграційної служби Тернопільської області накопичилося близько 6 тисяч готових паспортів

У підрозділах міграційної служби області на даний час очікують видачі більше як 2,5 тисячі паспортів громадянина України у формі ID-картки та більше як 3,5 тисяч закордонних паспортів.

Законодавством передбачено зберігання готових паспортів у підрозділах міграційної служби за місцем подання заяви на оформлення документа впродовж двох років, із можливістю продовжити термін зберігання до трьох років.

Однак, власників, які з тих чи інших причин під час воєнного стану не змогли отримати свої готові паспорти, можемо заспокоїти — оформлені документи до закінчення воєнного стану зберігатимуться без обмеження строку.

Разом з тим краян, які перебувають на території України просимо за можливості особисто звернутися в підрозділи міграційної служби для отримання готових документів.

Українці, які перебувають за кордоном, можуть замовити пересилку документів з України в країну їх перебування. Постановою Кабінету Міністрів України №1220 від 28 жовтня 2022, у період дії воєнного стану органам дипломатичної служби та органам Державної міграційної служби дозволено пересилати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та паспорти громадянина України у формі ID-картки.

Для того, щоб замовити пересилання закордонного паспорта або ID-картки необхідно особисто звернутися до дипломатичної установи України чи філію ДП «Документ» за кордоном.