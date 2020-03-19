У Тернополі затримали жінку, яка на вулиці торгувала медичними масками

Поліцейські склали адмінпротокол на тернополянку, котра на вулиці торгувала медичними масками

Підзаробити на продажі засобів індивідуального захисту мала намір 26-річна тернополянка. Факт незаконної торгівлі зафіксували співробітники поліції.

Під час перевірки щодо дотримання карантинних заходів у Тернополі дільничні офіцери міської поліції виявили жінку, яка поблизу супермаркету продавала захисні маски. Ціна однієї – 90 гривень.

Реалізацією товару займалася 26-річна тернополянка. З її слів, маски їй надав для продажу чоловік, з яким вона познайомилася в одній із соцмереж. За п’ять годин роботи пообіцяв заплатити жінці 250 гривень.