На Тернопільщині через відключення світла в лікарні ледь не померла жінка

Бучацькі рятувальники надали допомогу пацієнтці медичного закладу, забезпечивши електроенергією кисневу точку. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

20 листопада о 02: 45 на пункт зв’язку 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ від чергового лікаря терапевтичного відділення Бучацька міської лікарні надійшло повідомлення про те, що в неврологічному відділенні відсутнє електропостачання та є необхідність підключення кисневої точки для життєзабезпечення пацієнтки.

На місце події одразу направлено черговий караул. Прибувши на місце рятувальники подали живлення від генератора, що знаходиться на пожежному автомобілі до палати хворої.

Завдяки професійним діям бійців ДСНС та медичного персоналу вдалося запобігти нещастю.