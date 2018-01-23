У Тернополі затримали злочинця, який вимагав гроші вибухами

10 січня у Тернополі затримали підозрюваного у серії вибухів, які пролунали торік у Байківцях. 8 із них здійснено за допомогою петард, 3 – засобами на дистанційному керуванні із уражаючими елементами, від яких могли постраждати люди. Як повідомив на прес-конференції начальник ГУ НП в Тернопільській області Олександр Богомол, над кримінальним провадженням правоохоронці працювали майже рік. Затримати його вдалося на отриманні 1300 доларів.

– Затримали мешканця Тернополя, якому повідомили про підозру за ч.4 ст. 296 та ч.2 ст.180 ККУ – це хуліганство, пов’язане з вимаганням коштів. Тобто фігурант вимагав у потерпілого гроші через різні завуальовані методи і постійно підривав предмети, залякуючи потерпілого, – каже О.Богомол.

При затриманні у підозрюваного знайшли цілий арсенал вибухонебезпечних предметів та зброї: 15 гранат, 13 патронів,139 куль, 3 запали, протипіхотна граната, магазини з патронами, мисливські набої, пістолет, автомат тощо.

З’ясувалось, що злочинець у 2001 р. здійснив кілька підривів з метою вимагання коштів, за що був судимий. Підозрюваного взяли під варту, йому загрожує від 3-х до 7-ми років ув’язнення.