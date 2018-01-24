Як не переохолоджуватися на вулиці? Поради від тернопільських рятувальників

Стало холодно, а все одно хочеться довше гуляти на вулиці. Як не переохолоджуватися і не захворіти. Тернопільські рятувальники нагадують основні правила поведінки на морозі.

Ось кілька важливих порад!

Багатошаровість в одязі. Повітряна подушка між шарами утримує тепло, чим більше шарів, тим краще. Мінімум 3 шари.

Розмір має значення. Одяг не повинен сковувати рухи. Іншими словами, ніяких обтягуючих джинсів! Те ж стосується взуття.

Ручний режим. Рукавички гріють краще ніж перчатки.

Тримайте ноги в теплі! Замерзнуть ноги – замерзне все тіло.

Їжа – це енергія. Вона повинна бути гарячою, ну або хоча б теплою.

Голод не тітка. При сильних холодах обов’язково підкріпіться перед тим, як виходити на вулицю: голодний замерзає швидше.

Про напої. Кава не зігріває! Пийте чай.

Про алкоголь. Алкоголь не зігріває, а дає оманливе відчуття тепла. Судини тимчасово розширюються, стає жарко, потім організм дуже швидко охолоджується.

Більше рухайтеся! Ходіть, стрибайте, обіймайтеся – підійде будь-яка активність