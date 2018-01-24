Як не переохолоджуватися на вулиці? Поради від тернопільських рятувальників
Стало холодно, а все одно хочеться довше гуляти на вулиці. Як не переохолоджуватися і не захворіти. Тернопільські рятувальники нагадують основні правила поведінки на морозі.
Ось кілька важливих порад!
Багатошаровість в одязі. Повітряна подушка між шарами утримує тепло, чим більше шарів, тим краще. Мінімум 3 шари.
Розмір має значення. Одяг не повинен сковувати рухи. Іншими словами, ніяких обтягуючих джинсів! Те ж стосується взуття.
Ручний режим. Рукавички гріють краще ніж перчатки.
Тримайте ноги в теплі! Замерзнуть ноги – замерзне все тіло.
Їжа – це енергія. Вона повинна бути гарячою, ну або хоча б теплою.
Голод не тітка. При сильних холодах обов’язково підкріпіться перед тим, як виходити на вулицю: голодний замерзає швидше.
Про напої. Кава не зігріває! Пийте чай.
Про алкоголь. Алкоголь не зігріває, а дає оманливе відчуття тепла. Судини тимчасово розширюються, стає жарко, потім організм дуже швидко охолоджується.
Більше рухайтеся! Ходіть, стрибайте, обіймайтеся – підійде будь-яка активність