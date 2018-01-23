У Краматорську відкрили пам’ятник на якому зображений Герой АТО Максим Ридзанич, якого бережанці вважають своїм (відео)



У Краматорську відкрили пам’ятник військовослужбовцям, що віддали своє життя в боях за Україну. На самому пам’ятнику зображений військовослужбовець 90 окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова старшина Максим Ридзанич з Бережан, чия група остання виходила з Донецького аеропорту 23 січня 2015 року.

Керівник Антитерористичної операції генерал-лейтенант Забродський М.В. у своєму зверненні до десантників бригади вказав, що цей пам’ятник вони бачитимуть кожен день, будуть ходити повз нього на службу, виконувати завдання повсякденної діяльності, відправлятися на бойовій завдання і знати, що це не просто камінь – це нагадування про велич духу українського солдату зразка початку 21 століття. А також дав відповідь всім “диванним експертам” хто критикує операцію по обороні ДАПу.

Нещодавно активні жителі Бережан виступили з ініціативою перейменувати вулицю Пирогова та назвати її іменем кіборга Максима Ридзанича. І хоча Максим Ридзанич народився в селищі міського типу Коцюбинське Київської області, дитинство він провів на Бережанщині. А саме: мешкав у Бережанах в домі на вулиці Пирогова. Саме цю вулицю бережанці пропонують перейменувати на честь кіборга «Адама» (Максим Ридзанич).

Нагадаємо, загинув боєць 20 березня 2015 року в селі Опитне Ясинуватського району Донецької області.