Прізвищем тернопільського судді юрист назвав результат реформи правосуддя

Проводили реформу правосуддя, а на виході – суцільний ШУЛЬГАЧ. Так коментує судове засідання, яке відбулося за участі судді Тернопільського окружного адміністративного суду, Миколи Шульгача юрист Ростислав Небельський.

Тепер не інакше, як іменем судді Тернопільського окружного адміністративного суду, Миколи Шульгач а буду називати те що вийшло.

Суть справи: Управління освіти і науки Тернопільської міської ради видає наказ №211 від 30.05.2018 року «Про встановлення плати в закладах дошкільної освіти за перебування дітей, які не зареєстровані у місті Тернополі».

Вже 7 червня адміністрація комунального дошкільного закладу № 20 Тернополя не допускає дитину, мати якого не зареєстрована у Тернополі.

Різні інституції, які нещодавно палко св’яткували День Конституції України, висловили своє занепокоєння, органи прокуратури – відфутболили скарги куди могли, а от відстоювати ту ж Конституцію не спромоглися ніхто з них.

14 червня наказ був оскаржений Хасан Анною – однією з незареєстрованих у Тернополі матерів дітей, яка виступила і позивачем, і законним представником своєї дитини (бо первинно саме конституційне право дитини на освіту було порушене).

13 липня відбувається суд, на якому Шульгач накидається на маму з наїздом, що дитина не має правоздатності, бо говорити не вміє і помахом руки викреслює її з числа позивачів, щоб не “морочити їй голову”. Цей момент зафіксований на відео, тому пропоную продивитися.

Проте, ідея про відсутність у дитини правоздатності, тобто можливості мати права, була не останнім проривом непересічної правосвідомості судді – дальше він видав ідею про непогрішність рішень органів місцевого самоврядування, бо ті обираються народом…

Від відповідача ніхто не явився, суддя з радістю повідомив, що йде у відпустку і слухання призначив через місяць, а тим часом у батьків вибивають гроші за відверто незаконними рішеннями, від яких держава не спроможна ні захистити, ні хоча б надати можливість захиститися самим у процесі справедливого суду.

До речі, ось відео співбесіди судді у ВККС: