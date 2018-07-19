Прізвищем тернопільського судді юрист назвав результат реформи правосуддя
Проводили реформу правосуддя, а на виході – суцільний ШУЛЬГАЧ. Так коментує судове засідання, яке відбулося за участі судді Тернопільського окружного адміністративного суду, Миколи Шульгача юрист Ростислав Небельський.
- Тепер не інакше, як іменем судді Тернопільського окружного адміністративного суду, Миколи Шульгача буду називати те що вийшло.
Суть справи: Управління освіти і науки Тернопільської міської ради видає наказ №211 від 30.05.2018 року «Про встановлення плати в закладах дошкільної освіти за перебування дітей, які не зареєстровані у місті Тернополі».
Вже 7 червня адміністрація комунального дошкільного закладу № 20 Тернополя не допускає дитину, мати якого не зареєстрована у Тернополі.
Різні інституції, які нещодавно палко св’яткували День Конституції України, висловили своє занепокоєння, органи прокуратури – відфутболили скарги куди могли, а от відстоювати ту ж Конституцію не спромоглися ніхто з них.
14 червня наказ був оскаржений Хасан Анною – однією з незареєстрованих у Тернополі матерів дітей, яка виступила і позивачем, і законним представником своєї дитини (бо первинно саме конституційне право дитини на освіту було порушене).
13 липня відбувається суд, на якому Шульгач накидається на маму з наїздом, що дитина не має правоздатності, бо говорити не вміє і помахом руки викреслює її з числа позивачів, щоб не “морочити їй голову”. Цей момент зафіксований на відео, тому пропоную продивитися.
Проте, ідея про відсутність у дитини правоздатності, тобто можливості мати права, була не останнім проривом непересічної правосвідомості судді – дальше він видав ідею про непогрішність рішень органів місцевого самоврядування, бо ті обираються народом…
Від відповідача ніхто не явився, суддя з радістю повідомив, що йде у відпустку і слухання призначив через місяць, а тим часом у батьків вибивають гроші за відверто незаконними рішеннями, від яких держава не спроможна ні захистити, ні хоча б надати можливість захиститися самим у процесі справедливого суду.
До речі, ось відео співбесіди судді у ВККС: