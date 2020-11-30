У Тернополі жоден пацієнт, який має покази до ПЛР-тестування, не повинен за нього платити

Тернопільський обласний лабораторний центр надає цю послугу безкоштовно. Його потужності дозволяють виконувати майже дві тисячі тестів в добу. Результати установа видає впродовж однієї доби. В області закуплено достатню тест-систем, – про це розповідає голова тернопільської ОДА Володимир Труш. Тому я наполягаю, щоб пацієнтів тестували у лабораторному центрі, а не в приватних клініках.

Для цього, як мінімум, немає підстав, адже в нас є усі необхідні ресурси. Пацієнт не повинен витрачає кошти на послугу (а це близько 1200 грн), яку держава надає за бюджетні кошти, -каже очільник області.

Хто і коли має право пройти тестування, визначено постановою головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка.

Якщо ж вам відмовляють у тестуванні або скеровують у приватні лабораторії, обов’язково звертайтеся у кол-центр (0800 60 20 19) або ж в управління охорони здоров’я ТОДА.

Важливо Мобільні бригади, які проводять забір зразків для тестування, та лабораторний центр працюють без вихідних. На постійному зв’язку з пацієнтами повинні перебувати і сімейні лікарі, тому, якщо у вас з’явилися симптоми чи необхідна консультація, не треба чекати понеділка. Ми всі працюємо в режимі 24/7.