Хронічний нежить: причини, симптоми, лікування

Хронічний нежить – це те, що триває безперервно або повторюється у вигляді нападів. Часто люди похилого віку страждають від хронічного риніту. Але це може статися в будь-якому віці. Якщо у вас хронічний нежить, зверніться до ЛОРа. Це найчастіше пов’язано із захворюванням пазух, алергії або вазомоторних розладів. Однак це може сигналізувати про серйозне захворювання, таке як рак. Хронічний нежить часто вражає людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями печінки, нирок, а також діабетом. Причиною хронічного нежитю можуть бути гормональні порушення і дефіцит вітаміну А.

Симптоми хронічного нежитю:

водянисті, слизові або слизово-гнійні виділення з носа;

набряк слизових оболонок;

напади чхання з виділенням рясних рідких виділень;

утруднене дихання;

іноді втрата нюху;

неприємний запах з носа;

наявність струпів.

Лікування хронічного нежитю залежить від причини, тому потрібно обов’язково звернутися до лікаря, тільки досвідчений отоларинголог порекомендує відповідне лікування.

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