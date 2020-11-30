Через Леоніда Бицюру телеканал “Тернопіль 1” потрапив до суду

На телеканал «ТЕРНОПІЛЬ 1» подали до суду про адміністративні порушення через виявлені факти недотримання порядку ведення передвиборчої агітації. Відповідне рішення Національна рада з питань телебачення та радіомовлення прийняла на засіданні 26 листопада.

Порушення, яке зафіксувала Нацыональна рада, «Тернопіль 1» (ПП «ТРО «Тернопіль-медіа») 24 жовтня транслював передачу «Персона від мрії до успіху», яка була присвячена кандидату в мери міста від ВО «Батьківщина» Леоніду Бицюрі.

Крім тернопільського телеканалу, під приціл потрапили ще вісім телеканалів — «112 УКРАЇНА», «НАШ», «NEWSONE», «Z ZIK», «V», «КМТ», «Z», «РІВНЕ 1». Про ці випадки регулятор також поінформує Центральну виборчу комісію. Рішення до мовників ухвалено на підставі висновків робочої групи, що діє при Національній раді для нагляду за дотриманням у ЗМІ виборчого законодавства.

Регулятор провів позапланові перевірки діяльності дев’яти ліцензіатів і взяв до відома їх результати.

Підставою для складання протоколів про адміністративні порушення мовників стало недотримання низки норм Виборчого кодексу України, серед яких частина четверта статті 51, частина п’ята статті 51, частина третя статті 52, частина четверта статті 57, частина восьма статті 57, частина шоста статті 55, частина сьома статті 55 Виборчого кодексу України та пункт а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Зокрема, 20, 21 жовтня і в день голосування 25 жовтня телеканал «112 УКРАЇНА» (ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ) і 20 жовтня та 25 жовтня телеканал «NEWSONE» (ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ) транслювали в ефірі сюжети із символікою політичної партії «Опозиційна платформа – за життя», що містили приховану передвиборну агітацію.

Телеканал «НАШ» ( ТОВ «НАШ 365», м. Київ) 21 жовтня демонстрував в ефірі передвиборну агітацію у формі політичної реклами партії «Перемога Пальчевського», яка не була відокремлена від інших матеріалів і позначена як така. Також 23 жовтня він транслював передачу «Марафон» із антиагітаційною промовою кандидата на посаду Слов’янського міського голови Донецької області від «Партії миру та розвитку» Нелі Штепи проти політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

«Z ZIK» (ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів) 20 і 22 жовтня показував сюжети про візити до різних міст нардепів від партії «Опозиційна платформа – за життя» – В. Медведчука, В. Рабіновича, Н. Королевської, О. Фельдмана. Здебільшого такі візити мали на меті підтримку місцевого кандидата від партії «Опозиційна платформа – за життя» й містили символіку політичної партії.

«Z» (КП «МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА», м. Запоріжжя) у день голосування 25 жовтня транслював інформаційну програму «Місто zp.ua», де у кількох сюжетах показували кандидата на посаду Запорізького міського голови, чинного мера Володимира Буряка, і транслювали його заклик брати активну участь у виборах.

«КМТ» (КП «Державна студія «Державна студія «Калуське міське телебачення», м. Калуш Івано-Франківської обл.) 19 жовтня транслював передачу «На часі» за участі кандидата на посаду Калуського міського голови Ігоря Насалика. Цього ж дня телеканал «Рівне 1» (ТОВ «ТРК «Рівне 1») у передачі «Новини» показав сюжет про прийом жителів міста в громадській приймальні кандидата на посаду міського голови Юрія Вознюка, в якому була наявна символіка партії та ознаки передвиборної агітації.

Сумський телеканал «V» (ТОВ «ТРК «Відікон», м. Суми») також цього дня випустив програму «Будівельна компанія Федорченко» про історію та здобутки компанії і її генерального директора, який водночас був кандидатом у депутати Сумської обласної ради.

Протоколи про адміністративні порушення мовниками виборчого законодавства у відповідному порядку будуть передані до судових інстанцій.

На засіданні робочої групи 28 жовтня, що проводилось за результатами моніторингу мовлення телерадіоорганізацій із 17 по 25 жовтня, детально розглядалися порушення виборчого законодавства, виявлені в ефірі перевірених загальнонаціональних і регіональних телеканалів. У більшості із цих мовників від початку виборчої кампанії 2020 року регулярно фіксуються ознаки порушень.

Про перебіг роботи та останні напрацювання робочої групи з питань виборів також можна ознайомитися за посиланнями.