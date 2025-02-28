19:16 | 28.02.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі зіштовхнулися три автомобілі

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Сьогодні, близько 13-ї години, на вулиці Степана Будного сталася ДТП за участі 3 транспортних засобів.

Патрульні встановили, що водій автомобіля ВАЗ під час повороту ліворуч допустив зіткнення з автомобілем Renault, що рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок удару автомобіль ВАЗ розвернуло, і він зіткнувся з автомобілем Volkswagen.
На щастя, ніхто не постраждав.
На порушника поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали 📑
‼️ Нагадуємо: перед виконанням будь-якого маневру обов’язково переконайтеся, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.

Будьте уважними, адже дотримання правил допоможе уникнути аварійних ситуацій!

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