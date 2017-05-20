Біля 11-ої школи у Тернополі буде екопарковка

19 травня під час традиційного об’їзду міста очільник Тернополя Сергій Надал побував на вул. Тарнавського (поблизу загальноосвітньої школи №11). Там триває капітальний ремонт проїзду та облаштування нового спортивного майданчику.

«Поблизу 11-ої школи триває облаштування спортивного майданчику для різних ігрових видів спорту, яким зможуть користуватися і школярі, і мешканці сусідніх будинків, – розповідає міський голова. – Одночасно поруч проводиться капітальний ремонт міжквартального проїзду. Планується, що ремонтні роботи на цьому об’єкті будуть завершені до кінця травня»