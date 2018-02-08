У Тернополі знайшли дискримінаційну рекламу (фото)

В рамках проведення контролю за дотриманням законодавства про рекламу на території Тернопільської області до Головного управління надійшла заява з Громадської організації ЛІГА ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК «Гармонія рівних» щодо виявлення розповсюдження зовнішньої реклами такого змісту: « А у Вас стоїть Наше вікно? Вікна металопластикові, Москітні сітки, Підвіконня, Відливи 2-й поверх «ЕКСПЕРТ»». При цьому, у рекламі є зображення жінки (фото рекламного сюжету додається).

Головне управління вбачало в даній рекламі ознаки порушення вимог статтей 7, 8 Закону України «Про рекламу», оскільки, зображання описує жінку як сексуальний об’єкт, включає натяки на статеві стосунки та сексуальність людей, які нічим не пов’язані з рекламованим продуктом, та не мають прямих асоціацій зі споживанням рекламованого продукту.

08.12.2017р. Головне управління звернулося до ГО «Українська Асоціація Маркетингу» щодо проведення незалежної експертизи надісланої реклами на предмет її відповідності вимогам зазначеного Закону. Також направлено вимогу згідно ч. 2 ст. 26 Закону до СПД, який розмістив зазначену рекламу, надати документи, письмові пояснення, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення повноважень щодо контролю.

За результатами експертизи № 26/Г-12-12-2017 від 19.12.2017р. встановлено, що зовнішня реклама, є дискримінаційною та порушує вимоги ч.3 ст.7 і ч.1 ст.8 Закону України «Про рекламу».

З огляду на зазначене та за результатами розгляду справи 23.01.2018р. Головним управлінням прийнято рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу на суб’єкта господарювання.