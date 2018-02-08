Громадський бюджет м. Заліщики отримав свій логотип

До слова, зображення для логотипу люб’язно надано заліщанкою Іриною Бабій. А на FB-сторінці – він в традиційному жовтому тоні.

Громадський бюджет – ініціатива, яка поширена у світі, і надзвичайно важливим є те, що останніми роками ця можливість доступна й для України.

Саме тому Заліщицька міська рада затвердила Положення про громадський бюджет.

Запровадження Бюджету участі сприятиме налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Заліщики з мешканцями міста, створенню умов для прямого волевиявлення заліщан, а також реалізації територіальною громадою права брати участь у процесі розробки та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращенню інфраструктури міста та добробуту його мешканців.

Спільнота створена для інформування про громадський бюджет, виствітлення актуальних питань, обговорення та комунікації з даного приводу.