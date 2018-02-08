На Тернопіллі готуються до зйомок ІІ частини фільму «Червоний»

Старовинне місто у волинській частині Тернопілля вже у лютому стане місцем для зйомок фільму «Червоний. Без лінії фронту». Знімальна група обрала 28 локацій у Кременці. Це і пам’ятки архітектури, і вулиці міста. Серед них – Єзуїтський колегіум, Волинський ліцей, Миколаївський собор, храм Преображення Господнього, Будинок Просвіти, колишня тютюнова фабрика.

Для відтворення у фільмі атмосфери 30-х років минулого століття місцевих жителів закликають приносити реквізит.

– Ми звернулись до жителів міста із проханням надати реквізит, а заодно – зробити реконструкцію відтворення умов побуту довоєнного часу у нашому музеї, – говорить директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук.

Кременчани жваво відгукнулися на пропозицію очільника музею, і ось у реквізиті – картини, глиняні глечики, дамські сумочки, саквояжі, дитячу коляску того періоду, старовинне фортепіано. Андрій Левчук також розповів: принесені речі повернуть у реставрованому вигляді, якщо ж власник дасть згоду, вони поповнять експозицію музею. Кременчан залучатимуть також до зйомок фільму.

– Для кінематографії цілої України буде цікава база: локації для зйомок у Кременці, може, ще когось надихне. Ми проводимо тут кастинги, багато людей готові на волонтерських засадах допомагати, зніматися у кіно, – додає А.Левчук.

У Кременці планували знімати 10 хвилин фільму, однак вийде близько 40-ка. Це будуть фрагменти, де герой Данило Червоний – студент Кременецького ліцею.

Адріана Білецька

Фото сайту Кременець.city