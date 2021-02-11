Екс-керівник Тернопільської райлікарні оприлюднив секретну переписку нинішнього секретаря міської ради

Рейдерами назвав представників мерії Тернополя у справі захоплення майна Тернопільської районної лікарні, її колишній головний лікар Ігор Вардиненць.

У його розпорядженні є цікава переписка секретаря міської ради Ігоря Гірчака з заступницею начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Тернопільській області Людмили Гетьман.

– Є два документи щодо рейдерів з міста до майна Тернопільської районної громади. Один лист від секретаря міської ради Тернополя до начальниці територіального відділення Міністерства юстиції України. Він просить заборонити приватним, державним реєстраторам і нотаріусам (не більше не менше) реєструвати акти про державну реєстрацію. А пані керівниця того державного Управління в м. Івано-Франківськ дає вказівку всім реєстраторам не реєструвати акти державної реєстрації. Це використання службовою особою владних повноважень в приватних цілях! Мабуть пора пана міністра Молюську запитати, що це у нього за чиновники в департаментах сидять і множать дику корупцію на вимогу рейдерів, – повідомив Ігор Вардинець.

За інформацією пана Вардинця, колективне звернення до міністра юстиції і до президента України щодо ситуації довкола Тернопільської районної лікарні в скорому часі обов’язково буде направлено.

Нагадаємо, Тернопільська районна рада попереднього скликання передала приміщення комунальної власності району (в тому числі районну лікарню) в рівних пропорціях шести громадам, які утворилися на території колишнього Тернопільського району. Міська рада Тернополя претендує на частину цих приміщень, а саме тих, які знаходяться в обласному центрі.



