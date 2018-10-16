Акція протесту триває: тернополяни вимагають право дихати чистим повітрям

Тернополяни вийшли на протест, аби змусити владу міста зупинити торф’яні котельні. Більшість учасників протесту становлять жителі масивів БАМ та Східний, які живуть неподалік потенційних котельнень.

Блокуючи пішохідні переходи з вул. Київської на 15 Квітня, вул. Володимира Великого, Купчинського, просп. С. Бандери впродовж кількох днів, люди вимагали зустрічі з Тернопільським міським головою Сергієм Надалом. У відповідь наразі не отримали жодної реакції від обранця громади, тому протестувальники вирішили продовжити акцію і цього тижня, зокрема від сьогодні, 16 жовтня. Кажуть, не підуть, доки їх не почують і відповідно не відреагують.

— Ми зустрічалися із представниками тепломереж, вони не заперечують, що поява торф’яних котелень не змешить тарифів на тепло, але як вплине на здоров’я людей їдкий шкідливий дим, відмовчуються, — каже одна із учасниць акції протесту п. Ольга.

Тим часом, правомірність появи в Тернополі котелень розглядають у судах.

– Міський голова проігнорував наші зібрання, – розповіла голова ініціативної групи, що бореться проти спорудження котелень на торфі, Юлія Мамчак. – Тому ми будемо збиратись доти, поки наша місцева влада не зрозуміє, що говорити з кабінетів з людьми не можна. Потрібно йти до людей і на місці вирішувати проблеми. Іншого правильного шляху немає. Тому ми стійко будемо чекати на «Діалог з владою» 16-18 жовтня на тому ж місці і в той самий час.