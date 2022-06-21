У Тернополі з’явилися пункти роздачі питної води. Адреси
Сьогодні в мікрорайонах Тернополя з’являться тимчасові пункти роздачі питної води . Мешканці міста зможуть набрати її для особистих потреб за такими адресами в період від 8-ї ранку до 18:00 (або вичерпання запасів):
вул. Гагаріна, 1
вул. Купчинського, 7
вул. 15 квітня, 37
вул. Симоненка-Володимира Великого (Церква святого апостола Петра)
вул. Київська, 10
вул. Пушкіна, 5
вул. Коновальця, 5
вул. Протасевича
А також орієнтовно від 10-ї ранку до 20:00 (або вичерпання запасів) у таких локаціях:
вул. Лесі Українки (біля ресторану “Галич”)
вул. Лесі Українки, 10
вул. Героїв Крут, 3
вул. Довженка, 18
вул. Кривоноса-Миру, 1а
вул. Лучаківського, 14
вул. Бережанська, 53
вул. Золотогірська, 8