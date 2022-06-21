09:39 | 21.06.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі з’явилися пункти роздачі питної води. Адреси

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Сьогодні в мікрорайонах Тернополя з’являться тимчасові пункти роздачі питної води 💧. Мешканці міста зможуть набрати її для особистих потреб за такими адресами в період від 8-ї ранку до 18:00 (або вичерпання запасів):
👉 вул. Гагаріна, 1
👉 вул. Купчинського, 7
👉 вул. 15 квітня, 37
👉 вул. Симоненка-Володимира Великого (Церква святого апостола Петра)
👉 вул. Київська, 10
👉 вул. Пушкіна, 5
👉 вул. Коновальця, 5
👉 вул. Протасевича
А також орієнтовно від 10-ї ранку до 20:00 (або вичерпання запасів) у таких локаціях:
👉 вул. Лесі Українки (біля ресторану “Галич”)
👉 вул. Лесі Українки, 10
👉 вул. Героїв Крут, 3
👉 вул. Довженка, 18
👉 вул. Кривоноса-Миру, 1а
👉 вул. Лучаківського, 14
👉 вул. Бережанська, 53
👉 вул. Золотогірська, 8

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