Петро Ландяк заговорив про перевибори до Тернопільської міської ради

Часто політику називають брудною справою. Може скластися враження, що по-іншому бути не може. Однак з цим не згідний депутат Тернопільської міської ради, голова обласного осередку партії “Громадянська позиція” Петро Ландяк.

“Я бачив докорінно іншу політику, – зазначив на своїй сторінці в Facebook Петро Ландяк. – Разом з тим нікого і нічого не ідеалізую, бо ту ж саму політику, нехай і містечкового масштабу, виконують люди. А люди, звісно, не можуть бути ідеальними.

Я вперше став депутатом у 1998 році. Повторно у 2002 році. Перемагав чотири рази в одному і тому ж окрузі.

Так, лише після партійних виборів 2006 року в сесійній залі вперше прозвучала фраза: “Скільки тут дають за голос?”. Я на той час не був депутатом. У тому році вибори проходили за пропорційною системою і партія, по списках якої я балотувався, не набрала 3% голосів.

Однак колеги з попередніх скликань, які були обрані у той час, із великим здивуванням мені говорили: “Петро, не повіриш – значна частина депутатів без грошей не голосує!”.

Такого в каденціях 1998-2006 років не було!

Підходи депутатів були докорінно іншими. Такого принципу: я не голосую, бо не хочу – не було!

Якщо за Кучеренка А. І. не проголосували за питання надання землі під існуючими капітальними спорудами чи у випадку продовження терміну дії договору оренди землі – він вимагав повторного голосування. І практично на 100% відразу підтримували подібні питання. І без жодного хабаря.

Мало чим ситуація відрізнялася і в наступному скликанні, при міському голові Левкові Б. Є. – депутати голосували без жодних умов.

Пізніше почали виникати проблеми і найстрашніше, що чим далі – їх стає все більше.

На жаль, навіть в місцевій політиці, не говорячи про центральну владу, запанували: лицемірство, цинізм, обман, перекручення фактів, викручування рук.

Звертаюсь до усіх, хто причетний до політики, в першу чергу до депутатів. Зупинімся! Задумаймось!

Я на наступну сесію повторно вийду з проектом Кодексу чи назвемо цей документ Правилами депутата при розгляді і прийнятті земельних питань – де є найбільше порушень і зловживань!

Минулий раз його активно блокували дві дружні фракції БПП і Самопоміч. Подивимось, як тепер будуть вони себе вести?

Але так більше бути не може!!!

Вірю, що в міській раді є ще здорові сили, які здатні вийти з тіні і змінити ситуацію, бо в іншому випадку дійсно потрібно буде розпускати раду і проводити її перевибори”.