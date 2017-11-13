У ТНПУ знову призначили вибори

8 листопада в Тернопільському національному педагогічному університеті відбулися вибори ректора. На 15 листопада в ТНПУ призначили нові вибори — у склад студентського самоврядування ТНПУ ім. В. Гнатюка .

Голосування відбуватиметься з 10:00 до 15:00 год. у приміщенні факультету мистецтв (2 поверх) для таких факультетів:

фізико-математичний факультет;

факультет педагогіки і психології;

факультет мистецтв;

інженерно-педагогічний факультет.

15 ЛИСТОПАДА з 10:00 до 15:00 буде проводитися голосування у фойє головного корпусу університету для факультетів:

історичний факультет;

географічний факультет;

хіміко-біологічний факультет;

факультет іноземних мов;

факультет філології і журналістики;

факультет фізичного виховання.

Для участі у виборах представникам від факультетів необхідно мати документ, який засвідчує, що вони дійсно студенти ТНПУ ім. В. Гнатюка (студентський квиток).