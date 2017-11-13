У ТНПУ знову призначили вибори
8 листопада в Тернопільському національному педагогічному університеті відбулися вибори ректора. На 15 листопада в ТНПУ призначили нові вибори — у склад студентського самоврядування ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Голосування відбуватиметься з 10:00 до 15:00 год. у приміщенні факультету мистецтв (2 поверх) для таких факультетів:
- фізико-математичний факультет;
- факультет педагогіки і психології;
- факультет мистецтв;
- інженерно-педагогічний факультет.
15 ЛИСТОПАДА з 10:00 до 15:00 буде проводитися голосування у фойє головного корпусу університету для факультетів:
- історичний факультет;
- географічний факультет;
- хіміко-біологічний факультет;
- факультет іноземних мов;
- факультет філології і журналістики;
- факультет фізичного виховання.
Для участі у виборах представникам від факультетів необхідно мати документ, який засвідчує, що вони дійсно студенти ТНПУ ім. В. Гнатюка (студентський квиток).