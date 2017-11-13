Новини Тернополя 

У ТНПУ знову призначили вибори

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8 листопада в Тернопільському національному педагогічному університеті відбулися вибори ректора. На 15 листопада в ТНПУ призначили нові вибори — у склад студентського самоврядування ТНПУ ім. В. Гнатюка
Голосування відбуватиметься з 10:00 до 15:00 год. у приміщенні факультету мистецтв (2 поверх) для таких факультетів:
  • фізико-математичний факультет;
  • факультет педагогіки і психології;
  • факультет мистецтв;
  • інженерно-педагогічний факультет.
15 ЛИСТОПАДА з 10:00 до 15:00 буде проводитися голосування у фойє головного корпусу університету для факультетів:
  • історичний факультет;
  • географічний факультет;
  • хіміко-біологічний факультет;
  • факультет іноземних мов;
  • факультет філології і журналістики;
  • факультет фізичного виховання.
Для участі у виборах представникам від факультетів необхідно мати документ, який засвідчує, що вони дійсно студенти ТНПУ ім. В. Гнатюка (студентський квиток).

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