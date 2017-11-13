Деталі Тернополя. Лев’яче царство (фото)

Так, не тільки у Львові є леви. Є кілька і в Тернополі. І, оскільки тут їх можна порахувати на пальцях, то кожного можна знати в обличчя, чи то пак морду.

Звичайно, маю на увазі левів, що прикрашають фасади будівель центральної частини міста, тобто маскарони. Нагадаю, що маскарон – вид скульптурної прикраси у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти. Їм приписували властивість відганяти від дому злих духів. Цікаво, що лев’ячі голови особливо любили архітектори-класицисти.

Тож ось кілька цікавих екземплярів. А живуть вони за такими адресами: Сагайдачного, 7; Руська, 47; Шевченка, 23; Шпитальна, 2.

Анна Золотнюк.