Тернопільський педагогічний університет заслужено посів перше місце серед більше 40 ВНЗ, як такий, що дбає про своїх студентів

ТНПУ ім. В. Гнатюка посів перше місце за кількістю працевлаштованих випускників педагогічних спеціальностей, що отримають одноразову адресну грошову допомогу. Про це повідомляє прес-служба закладу.

За наказом Міністерства освіти і науки України № 1461 від 9 листопада 2017 року Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка заслужено посів перше місце серед більше 40 ВНЗ за кількістю працевлаштованих випускників педагогічних спеціальностей, що отримають одноразову адресну грошову допомогу.

Високого результату вдалося досягти завдяки налагодженню дієвих зв’язків університету з роботодавцями та випускниками щодо сприяння працевлаштуванню. Зусиллям адміністрації університету, Центру моніторингу забезпечення якості освіти, бухгалтерії, які планомірно проводять цілеспрямовану роботу щодо забезпечення першим робочим місцем випускників, щороку забезпечують високі показники конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.