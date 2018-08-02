У центрі Тернополя 450 дітей взяли участь у флешмобі з нагоди 1030-ої річниці Хрещення України (Фото)

Діти-учасники «Веселих канікул з Богом», що цими днями проходить у Тернополі, приєднались до всеукраїнського флешмобу з нагоди 1030-ї річниці Хрещення України. Сьогодні, 2 серпня, 430 учасників дитячого табору при архикатедральному соборі УГКЦ Непорочного Зачаття на площі перед храмом провели флешмоб та виконали банс «Україна – єдина».

Цікаво, що до них приєдналися три десятки їх ровесників, вихованців інтернатів Донецької області, які у період канікул є гостями ректора Марійського духовного центру у Зарваниці отця Володимира Фірмана. Цією акцією учасники долучилися до флешмобів проведених у інших містах України з нагоди ювілею Хрещення. До речі, таборовий день був присвячений також темі особистого хрещення та особистої віри.

Прес-служба архиєпархії