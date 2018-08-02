Після зливи бережанські рятувальники викачували воду з трьох будинків
1 серпня о 19:32 до оперативно-диспетчерської служби 7-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, про те, що в м. Бережани внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу, відбулось підтоплення трьох домогосподарств.
На допомогу людям, залучався черговий караул ДПРЧ-7. Рятувальниками проведено відкачування води з прибудинкових територій та підвалів житлових будинків:
– на вул. Шевченка, 49 А – відкачано 38 м.куб води;
– на вул. Тепла, 10 – 30 м.куб води;
– на вул. Шевченка, 124 – 25 м.куб води.
За інформацією Управління ДСНС України у Тернопільській області