Кривавий конфлікт у тернопільській лікарні — через борг і ножем у живіт

Надзвичайна подія сталася в одній з лікарень обласного центру, де на лікуванні перебувають і потерпілий, і зловмисник. Конфлікт між чоловіками спалахнув через фінансові непорозуміння.

За інформацією поліції, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території медичного закладу один пацієнт завдав тілесних ушкоджень іншому. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що між 38-річним мешканцем Харкова та 24-річним уродженцем Житомирської області виникла сварка через неповернені гроші. Чоловіки вирішили «з’ясувати стосунки» у лікарняному ліфті. Під час суперечки харків’янин дістав ніж та вдарив свого опонента, спричинивши проникаюче поранення черевної порожнини.

Потерпілого оперативно доправили до операційної. Завдяки своєчасному втручанню лікарів його життя вдалося врятувати, і наразі загрози життю немає.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину. Щодо нападника розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Нині вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.