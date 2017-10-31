У цій каденції міської ради ми не відвели жодного метра землі в парках Тернополя, – Віктор Шумада

24 жовтня на сесії міської ради фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність» підтримала ряд питань, які важливі для громади Тернополя. Внесено зміни до бюджету міста, зокрема скеровано кошти на виплату зарплат медикам та освітянам, додаткові кошти на першочергові потреби отримає житлово-комунальна галузь.

Також депутати фракції проголосували за зупинку будівництва у парку «Національного відродження». Голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада наголосив: «У цій каденції міської ради ми не відвели жодного метра землі в парках Тернополя та ніколи цього не зробимо всупереч інтересам громади». Окремим рішенням зупинено будову на вул. Карпенка. Окремим протокольним дорученням ініційовано створення робочої групи для вивчення законності можливого будівництва за адресою вул. Заміська,16.

Резонансним в місті є питання щодо роботи торф’яних котелень. «Враховуючи позицію громадськості та рішення погоджувальної ради голів фракцій, ми підтримали рішення про заборону експлуатації котелень на альтернативних видах палива, зокрема торфі. Позиція нашої фракції у цьому питанні чітка», – зазначив голова фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Тернопільській міськраді Володимир Місько.

Важливою сесія була і для бізнесу. «Вже вкотре ми прийняли рішення, щодо автоматичного продовження договорів оренди землі, терміни дії яких завершувались», – зазначає Віктор Шумада. – «Тепер більше ніж трьом сотням громадян, підприємців та юридичних осіб, не потрібно буде оббивати пороги чиновників, а лише підписати відповідний договір. Сподіваюсь, цю добру практику візьмуть на озброєння наші колеги з інших органів місцевого самоврядування».