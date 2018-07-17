У цьому тернопільському університеті знають: смак студентського життя – студентське дозвілля!

У мальовничому Тернополі, який здобув собі славу студентської столиці завдяки великій кількості молоді, є де провести час цікаво і корисно: романтичні парки і затишні сквери, озеро в центрі міста, розвинена інфраструктура пропонує заняття для, поціновувачів мистецтва, кіно- і меломанів, театралів і спортсменів. Проводиться багато виставок, вечірок, концертів та фестивалів просто неба, у більшості – безкоштовних. Студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка радо відвідують ці події, а почасти і виступають їх організаторами.

Молодь ТНПУ ім.В.Гнатюка впевнена, що найкраще дозвілля – організоване самотужки.

Це розуміння приходить з перших днів навчання, коли дівчата і хлопці, в більшості – вчорашні школярі, ще несміливі, неадаптовані, під керівництвом старшокурсників проходять посвяту в студенти. На відміну від урочистої загальної Посвяти в студенти, що проводиться в університеті традиційно перед Днем знань, факультетські святкування – камерні, веселі, не обходяться без сюрпризів. На вірність студентському братству першокурсники присягають, відповідно до специфіки факультетів, присягають на турбазі, в музеї, на сцені театру, в лісі біля вогнища тощо. А перед тим їх чекають цікаві випробування, квести, змагання, під час яких і зароджується студентська дружба.

Посвята в студенти першокурсників хіміко-біологічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка

Посвята у студенти-екологи ТНПУ ім. В. Гнатюка

Минає місяць-другий – і ось вони, вже справжнісінькі студенти, самостійно готують свій День першокурсника, під час якого демонструють власні таланти. Підготовка до таких свят – це і добра організаторська школа. Згодом ці цінні якості та вміння будуть розвиватися під час вивчення спеціальних дисциплін, але виступ перед друзями – це майже школа оратора. Чого тільки не побачиш на Дні першокурсника! Тут і класичні музичні номери, і яскраві прародії і гумор; солісти об’єднуються в квартети, танцюють пари… Талановиті всі! Хтось малює, хтось показує пантоміму, хтось з кумедних світлин монтує презентацію, хтось бере інтерв’ю у поважного професора, пише вірші, знімає фільм. Творчість вітається!

Кращих студенти потім делегують на університетський конкурс «Шукаємо таланти». Номінацій багато, учасники отримують відзнаки, а ще – долучаються до організації Дня українського студента та Міжнародного дня студента тощо.

Учасники гала-концерту “ТНПУ запалює зірки”

Осінь на Тернопіллі – золота пора. Мандри кличуть! Після лекційних аудиторій і лабораторій і практичних подорожі особливо приємні. Це може бути маршрут вихідного дня околицями міста, або справжній гірський похід в Карпатах. Наш край багатий на історичні, культурні, релігійні пам’ятки, щедрий на мистецькі події та природні дива. Відвідати на вихідних львівську оперу, заглибитися у підземну казку унікальних печер – без проблем! А є ще літературні маршрути, старовинні замки, романтичні водоспади, оповиті легендами Медобори…

Такі подорожі надихають, поглиблюють знання, дають багато яскравих вражень, залишають зворушливі спогади і нові пісні. А ще дають матеріал для проведення вікторин, інтелектуальних ігор, квестів…

Відпочинок студентського активу ТНПУ ім. В. Гнатюка

Характерна риса, притаманна студентству ТНПУ ім. В.Гнатюка – теплі, дружні стосунки з викладачами. Разом з наставниками проводять поетичні вечори та запальні дискотеки, конкурси та українські вечорниці, готують розважальні програми для дітей в сиротинці та мешканців геріатричного будинку, допомагають захисникам Вітчизни, організовують благодійні ярмарки, майстер-класи та виховні заходи для школярів. Так переплітається навчання і дозвілля, виникає особлива, щира атмосфера взаємодопомоги, формується колектив.

Благодійний ярмарок студентів-істориків ТНПУ ім. В. Гнатюка

З нетерпінням чекають усі Тижня гуртожитків. Студентам ТНПУ ім.В.Гнатюка пощастило: врони мають справжнє студмістечко, зручно розміщене і компактне і затишне, чудово облаштоване. Гуртожитки, навчальні корпуси, стадіон, тренажери, бібліотека, інтернет-кафе, культурно-мистецький центр «Світлиця» – все поруч.

Життя в студмістечку вирує, а під час Тижня гуртожитків і мешканці студмістечка, і персонал, і місцеві студенти разом сміються над веселими побутовими ситуаціями, визначають кращу кімнату, кращий гуртожиток, презентують свої досягнення, дають майстер-класи з кулінарії, комунікації, обмінюються досвідом старші і молодші. Так, флешмоб студентів фізико-математичного факультету, які представляли свій дім – гуртожиток №5 в 2010 р., увійшов в історію міста.

А ще є свято Екватора (середина навчання для третьокурсників), День закоханих, гуморина, тематичні КВН, театралізований захист практики, караоке, дні факультетів!

Концерт до Дня Закохани “#TNPU_LOVE_You”

А ще – змагання з волейболу, баскетболу, тенісу, шашок, туризму. Та під час футбольного дербі між викладачами та студентами емоції та пристрасті вибухають сильніше, ніж на чемпіонаті світу!

Цьогоріч на День університету студенти ТНПУ ім.В.Гнатюка разом з викладачами та викладачі встановили аж два рекорди, підготували унікальний флешмоб, який об’єднав Україну.

Не так давно виникла в університеті ще одна традиція – особливе проведення останньої пари. Радісне, урочисте, адже здобули вищу освіту, зросли духовно, стали гідними фахівцями. Зворушливе і щемне, бо, окрім науки і навчання, стільки було планів, дискусій, пісень, несподіванок, іспитів, і все це – в минулому.

Студентські роки – час, що минає швидко, та назавжди залишається в пам’яті. І не тому, що це пора молодості. А тому, що цей час вщент насичений подіями, почуттями, доленосними зустрічами, фантастичними можливостями, блискавичними шансами. Не вірите?

А студенти ТНПУ ім.В.Гнатюка це добре знають! Джерело: освітній портал “Академія”