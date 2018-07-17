Ще п’ять студенток ТНПУ ім. В. Гнатюка захистили дипломні роботи у Польщі

Завершивши курс навчання в ТНПУ ім. В. Гнатюка та отримавши українські дипломи, тернопільські студенти отримають також і польські дипломи про освіту. В цьому випадку: дипломи Вищої лінгвістичної школи у м.Ченстохово.

Таку можливість студенти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка мають завдяки Програмі Подвійного диплому, що діє в університеті. У Вищій лінгвістичній школі (ВЛШ) можна навчатись за наступними спеціальностями:

– бізнес-англійська мова – основи економіки і менеджменту (бакалаврат, магістратура),

– бізнес-німецька мова – основи економіки і менеджменту (бакалаврат, магістратура),

– початкова освіта та дошкільне виховання (магістратура),

– соціальна педагогіка і управління безпекою (магістратура).

Для спеціальностей, що не представлені у ВЛШ, ТНПУ також співпрацює з іншими навчальними закладами Польщі.

За повідомленням сайту ТНПУ