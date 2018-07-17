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На Тернопільщині прогнозується “повстання” селян

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Через зниження закупівельної ціни на молоко мешканці Тернопільщини готуються до повстання. Зокрема, на Лановеччині вже вдавалися до перекриття дороги. Планують продовжити це і 18 липня. 

За словами Олексія Філюка, мешканці села збираються на мирну акцію до с.Лопушне,  для того щоб відстояти свої права і привернути увагу влади до проблем села.

  • На Лановеччині прогнозується “повстання” селян, які тримають корови і здають молоко, аж за цілих 4 гривні. На фото найстарший депутат Білозірської сільської ради Буцак Степан Мойсейович який проживає у с.Шушківці та тримає з дружиною Надією дві корівки “годувальниці” та здає молоко по 4грн, а по нових розцінках має віддати по 2 грн, – пише чоловік у групі МОЯ ЛАНОВЕЧЧИНА.

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