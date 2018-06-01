У цю неділю – престольне свято в головному храмі Тернопілля

3-го червня Православна Церква вшановує пам’ять царя Костянтина та його матері, блаженної цариці Єлени – легендарних святих IV віку. Саме на їхню честь у Тернополі зводиться величний кафедральний собор в давньовізантійському стилі – головна святиня всієї Тернопільщини.

30 жовтня 2016 року Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет звершив закладку першого каменя під будівництво центрального храму Тернопільської єпархії. З того часу ведуться активні роботи з будівництва храму.

Святий Костянтин Великий повернув Церкві належну свободу та припинив гоніння на християн. Це він опікувався церквою в найскладніші її часи, скликав І Вселенський Собор і заклав підвалини всіх наступних таких Соборів. Його мати – блаженна цариця Єлена була вірною християнкою, прикладала всіх зусиль щоб християнство не лише не зникло з лиця землі, але й всіляко розвивалося. Це її зусиллями було віднайдено на Голгофі св.Хрест Господній, а свята Воздвиження Чесного Хреста без неї взагалі б не існувало. За велику працю, Церква називає цих святих – рівноапостольними. Нині двоє цих святих угодників Божих є покровителями кафедрального собору Київського Патріархату м.Тернополя, а відтак, саме Костянтин і Єлена є невидимими покровителями всього православного Тернопілля.

Помолитися до святих рівноапостольних Костянтина та Єлени можна завжди – у будь-який час і в будь-якому храмі. Але особливою благодатною силою буде наділена спільна молитва, звершена до святих саме в день їх пам’яті – 3 червня, і саме в храмі, присвяченому на їх честь. Заплановане богослужіння збере велику кількісь духовенства – архієреїв і священиків. Запрошені всі благочинні Тернопільщини та настоятелі храмів міста, представники влади, інтелігенція, вчені та всі небайдужі християни.

Високопреосвященнійший архієпископ Нестор, духовенство та парафіяни кафедрального собору свв.Костянтина та Олени, запрошують містян та гостей Тернополя на святкове богослужіння в день храмового свята нашої головної святині.

Розклад святових богослужінь:

2 червня, субота

17:00 – Всенічне бдіння свята

3 червня, неділя

9:00 – чин освячення води.

9:30 – сповідь паломників.

10:40 – відправа часів. Зустріч архієреїв.

11:00 – Божественна літургія.

Будова та тимчасова каплиця кафедрального собору знаходиться на перетині вулиць Київської та генерала Тарнавського.

( Із автостанції їхати маршрутним таксі #14, 20, 22. (Наступна зупинка після 11 школи).

Додаткова інформація для священиків і журналістів за тел. 066 787 0522 – протоієрей Євген).