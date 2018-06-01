Понад 400 тернополян відправили до війська

На Тернопіллі завершилася призовна кампанія на строкову військову службу «Весна-2018». До війська цієї весни направлено служити понад 400 тернополян. Основна кількість юнаків відправилися до навчальних центрів Збройних Сил України на Львівщину, Київщину та Чернігівщину для отримання первинної військово-облікової спеціальності.

Як повідомив начальник відділу комплектування і призову – заступник військового комісара Тернопільського облвійськкомату підполковник Петро Сирко строковики проходитимуть військову службу фактично у всіх регіонах України, за виключенням району проведення операції об’єднаний сил.

– Під час проведення весняної призовної кампанії, впродовж квітня-травня поточного року на строкову військову службу були призвані громадяни України чоловічої статі 1991-1998 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і котрі не мають права на відстрочку від призову на строкову військову службу, – зазначив підполковник Петро Сирко.

За словами офіцера, районними військовими комісаріатами області було призвано більше 400 осіб, у тому числі до Збройних Сил України – близько 250, Національної гвардії України – близько 100, Держприкордон служби та Державної спеціальної служби транспорту – трохи менше 100 юнаків.

– Планове завдання визначене Генеральним штабом Збройних Сил України військкоматами області виконано на 100 %. Призов проведено організовано та у відповідності до чинного законодавства України, – повідомив підполковник Петро Сирко.

Василь Лабай, фото автора.