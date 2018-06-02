«Українська душа» Олесі Гудими – відома художниця відкрила виставку у Тернополі (фото)

Цієї події жителі нашого міста чекали довгих вісім років, регулярно милуючись роботами талановитої Олесі Гудими у соцмережах та на просторах інтернету. Художниця тривалий час не організовувала виставок і презентацій своїх картин.

Так склалися обставини, що остання моя персональна виставка «Кроки» проходила у галериста Ігора Мочули ще вісім років тому, а потім в Украіні були такі події, що не було настрою організовувати свято, – зізнається Олеся.

Протягом цього тривалого періоду художниця активно працювала, вдосконалювалася, змінювала тематику і техніки, активно творила. Сьогодні у Тернопільському обласному художньому музеї відбулося святкове відкриття виставки художніх робіт Олесі Гудими під промовистою назвою «Украінська душа»

Ця подія для мене своєрідний підсумок творчості за останні вісім років, – розповідає художниця. – Для кожного митця виставка це свято, майже як день народження. Навіть дату експозиціі я переносила двічі. Багато моїх робіт щороку потрапляють і залишаються за межами Украіни, тому я вирішила, що варто нарешті показати їх людям вживу і поділитися плодами своєї творчості.

У музеї експонуються 42 картини. Сюжетно вони розділені ні колекціі «Украінська мадонна», «Ангели миру для Украіни», «Квіти». Намальовані вони на полотні олією у авторській техніці. Олеся Гудима творить у стилі абстракціонізму, постмодернізму, імпресіонізму та наїв-арту.

Сьогодні для мене і тернополян буде чудова нагода нарешті зустрітися фізично, а не як завжди онлайн, – зізнається Олеся. – Відвідувачі виставки відчути мій внутрішній світ, відчути як змінюється їхня свідомість та емоції від побаченого

Особливим фоном виставки стала музика Моцарта, адже багато робіт були створені Олесею саме під її супроводом.

Неймовірні картини Олесі Гудими можна буде побачити протягом 10 днів у Художному музеї, що на вул. Крушельницької,1. Тож запрошуємо вас у чарівний дивосвіт барв, візерунків та щирих емоцій тернопільської художниці.