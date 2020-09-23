Подвійна історія успіху з Кременеччини: колишні швачки стали успішними кухарями

Разом їздили на роботу, разом працювали, разом в карантинний час були звільнені після багаторічної праці швачками на одному з підприємств Кременецького району, разом звернулися за допомогою у працевлаштуванні в районну філію Тернопільського обласного центру зайнятості…

Мешканки Лопушненської ОТГ на Кременеччині Ганна Залущинська та Людмила Букай під час одного із семінарів у райфілії ОЦЗ дізналися про можливість підтвердження результатів неформального професійного навчання на кухаря. Ця інформація зацікавила жінок, адже кожна з них колись офіційно працювала на кухні, та й зараз, як кожна добра господиня, любить і вміє куховарити. Отож і вибір зробили разом – заповнили анкети самооцінювання за професією кухар, отримали від служби зайнятості направлення на підтвердження результатів неформального навчання в Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, активно готувалися до іспитів. Відтак, продемонструвавши відмінні теоретичні знання та практичні навички виконання пробної кваліфікаційної роботи, отримали свідоцтва державного зразка з присвоєнням кваліфікації.

Як то кажуть: «зорі зійшлися». Саме в цей час директор Лопушненської ЗОШ Любов Шаповал звернулася в Кременецьку райфілію ОЦЗ з потребою у працівниках за професією кухар. У результаті – сьогодні жінки мають улюблену роботу в рідному селі, а роботодавець отримала кваліфікованих робітниць.

«Я дуже задоволена своїми кухарями. Вони готують з любов’ю до дітей, як вдома. Жінки акуратні, відповідально ставляться до професійних обов’язків, сумлінні. Учні з радістю біжать у шкільну столову на смачні страви. Одразу видно, що робота їм подобається», – ділиться враженнями директор ЗОШ.