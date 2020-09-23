Аераційний фонтан у Тернополі не поламався — його чистять

Роботи із очищення аераційного фонтану тривають у Тернополі впродовж сьогоднішнього дня.

Про це повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР.

Технологічні роботи із прочищення системи фонтану форсунок проводяться регулярно, адже навіть діючі фільтри не очищають стовідсотково воду із відкритої водойми.

На даний час прочищення системи проводиться під тиском, тому явище витікання води є абсолютно закономірним. Крім того нещодавно рівень ставу був занижений в зв’язку із реконструкцією водовідвідного каналу в парку Шевченка. Відповідно із поверхні водойми у систему фонтану потрапляє більше водорослей, ряски тощо.

Просимо тернополян не панікувати і не вигадувати теорій про поломку фонтану. Після проведення планового очищення аераційний фонтан продовжить радувати вас, поки дозволятиме погода.