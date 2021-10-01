Михайло Головко нагородить дружину Віктора Гевка

На офіційному сайті Тернопільської обласної ради з’явилось розпорядження голови обласної ради Михайла Головка від 27 вересня 2021 року №265.

«Про нагородження Гевко Наталії Миколаївни грамотою Тернопільської обласної ради».

«За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток туризму в Тернопільській області та з нагоди Всесвітнього дня туризму нагородити Гевко Наталію Миколаївну – директора туристичної агенції «Fantastic Travel» грамотою Тернопільської обласної ради.»

Підставою для нагородження як виявилось є : подання депутатської фракції ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» у Тернопільській обласній раді сьомого скликання від 27 вересня 2021 року № 27/01.

Пригадаємо, що чоловік номінантки на нагородження є Віктор Гевко – депутат Тернопільської міської ради, а рідний брат чоловіка депутат ВРУ від політичної партії «Слуга Народу».

Колись такими грамотами відзначали людей, діяльність яких справді вносила вагомий внесок у певній галузі, а от тепер нагороджують родичів депутатів та їх близьке оточення. Але тут, як то кажуть, “свій до свого по своє”.



