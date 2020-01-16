У яких школах Тернополя найбільше захворіло дітей

Оперативний штаб у Тернополя щодня моніторить ситуацію щодо захворюваності на грип і ГРВІ. Зараз показники нижчі за епідпоріг. Тому навчання навчання триває. Про це повідомляють у міській раді.

Середній відсоток дітей, які захворіли, складає 3,5%. Найбільший відсоток у школах №6 (8,8%), №14 (8,8%), №27 (8,2%) , №21 (8%), педагогічний ліцей (12,3%).

🔷 Найменше дітей захворіло у школах №16 (1,1 %), №24 (1,2%), у початковій школі з поглибленим вивченням основ економіки (1,4%).



