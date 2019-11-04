У зоні АТО обірвалося життя майора роти поліції «Тернопіль» Володимира Стецюка

В районі проведення Операції Об’єднаних сил під час служби обірвалося життя майора патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль» Володимира Стецюка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Тернопільщини.

Володимир Михайлович з 2003 року служив в органах внутрішніх справ. Пройшов шлях від сержанта до майора. Працював на посадах міліціонера патрульно-постової служби, оперуповноваженого карного розшуку, експерта НДЕКЦ.

Останніх півтора року ніс службу в складі роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль». Разом з побратимами неодноразово виконував бойові завдання у зоні конфлікту на сході, де завжди проявляв мужність, стійкість та професіоналізм під час виконання поставлених завдань. Колеги його запам’ятали доброю, щирою людиною, готовим прийти на допомогу, підтримати.