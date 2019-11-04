Вийшов з дому і не повернувся, – у Тернополі шукають Зеновія Гарасима

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Гарасима Зеновія Орестовича, 1966 року народження, жителя м. Тернопіль.

Чоловік 29 жовтня близько 16.00 год. вийшов з дому та досі не повернувся. На зв’язок з рідними не виходив.

Прикмети розшукуваного: зріст 180 см, середньої статури.

Був одягнений у коричневу куртку, голубий спортивний светр, темно-сірі спортивні штани, чорні шкіряні мокасини та чорний блайзер. Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».