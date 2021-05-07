Учасники бойових дій отримали у власність понад 6 тис. га землі на Тернопільщині

З початку запровадження ініціативи про надання земельних ділянок учасникам бойових дій, у Тернопільській області військові отримали у власність 8 862 земельні ділянки загальною площею понад 7 тис. гектарів.

Для ведення особистого селянського господарства учасники бойових дій отримали 4 009 ділянок площею 6,73 тис. гектара. Ще 3 053 ділянки загальною площею майже 280 га військовим надано для індивідуального садівництва. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд військовим передано 1 800 ділянок загальною площею 149,52 гектара.

Найбільшу кількість земельних ділянок учасники бойових дій отримали у Тернопільському районі (1 720 наділів загальною площею 293,91 га) та місті Тернополі (1 551 – площею 93,66 га ) Тернопільської області.

Загалом до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та органів місцевого самоврядування регіону бійці подали 14 019 заяв про надання земельних ділянок у власність. За результатами розгляду заяв військовим надано 9 677 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення 10 450 земельних ділянок загальною площею 8,64 тис. гектарів.

Довідково:

На сайті Держгеокадастру розміщено покрокову схему дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.