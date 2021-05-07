На Тернопільщині відбудеться піша проща до Зарваниці

XIV піша проща до Зарваниці християнської спільноти «Матері в молитві» відбудеться 15-16 травня.

Піша одноденна хода розпочнеться від храму святого Пантелеймона цілителя (м. Тернопіль, вул. Бережанська, 3а). Приурочена цьогорічна проща року святого Йосифа Обручника, повідомляють в Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

У програмі першого дня:

5:00 – Божественна Літургія (храм св. Пантелеймона)

6:00 – початок ходи (Тернопіль-Городище-Ішків-Золотники-Зарваниця)

19:00 – прихід до Зарваниці

20:00 Свята Літургія в Зарваниці

21:00 – похід зі свічками

Організатори наголосили, що відбуватиметься подія з дотриманням усіх карантинних вимог.